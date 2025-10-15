Portail des médias indépendants

À la une

Mercredi 15 octobre 2025 - Édition du midi

Le regard critique des médias indés se concentre sur le monde politique, ce mercredi. En réaction à la clarification hier des stratégies politiques du gouvernement et des socialistes, Vert pointe l’absence de mesures écologiques et Le Média analyse la position charnière du parti écologiste. De son côté, StreetPress déterre un rapport officiel sur le ministère de l’Intérieur révélant qu’un « agent sur deux dit avoir été exposé à des propos sexistes [...] en tant que victime ou témoin ». Bonne lecture !