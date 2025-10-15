Portail des médias indépendants
À la une
Le regard critique des médias indés se concentre sur le monde politique, ce mercredi. En réaction à la clarification hier des stratégies politiques du gouvernement et des socialistes, Vert pointe l’absence de mesures écologiques et Le Média analyse la position charnière du parti écologiste. De son côté, StreetPress déterre un rapport officiel sur le ministère de l’Intérieur révélant qu’un « agent sur deux dit avoir été exposé à des propos sexistes [...] en tant que victime ou témoin ». Bonne lecture !
À lire aussi ce mercredi
Mardi 14 octobre 2025
Après la déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu à l’Assemblée nationale, L’Humanité se penche sur la proposition d’une suspension de la réforme des retraites « jusqu’à janvier 2028 », tandis que le média Les Jours revient sur le pari solitaire du Parti socialiste de ne pas censurer le gouvernement du fait de cette promesse. La journée a aussi été marquée par une grève dans l’enseignement contre la réforme du bac’ professionnel, rappelle Rapports de force.
« Naturopathie, l’imposture scientifique » : cet ouvrage qui dénonce les pseudo-thérapies mentionne les Pyrénées-Orientales
« Il y a des mouvements très à gauche, écolos, qui sont poreux à ces discours. Mais le plus marquant c’est le rapprochement avec l’extrême droite », explique Margot Brunet. Les discours dont parle (…)